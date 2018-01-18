ЦБ РФ попросил Генпрокуратуру провести две проверки в Промсвязьбанке

Банк России попросил Генпрокуратуру провести проверку по факту пропажи кредитных досье заемщиков Промсвязьбанка и по сделкам о продажи акций этой кредитной организации непосредственно перед началом ее санации, передает RNS со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Обращение в следственный орган о проверке в связи с продажей кредитных досье было направлено 25 декабря, а второе — по поводу продажи акций — 29 декабря, причем на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки. Обе просьбы высказаны временной администрацией Промсвязьбанка, функции которой выполняет Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

В случае с хищением кредитных досье корпоративных заемщиков Промсвязьбанка речь идет об общей сумме, превышающей 100 млрд рублей, уточнили в пресс-службе Центробанка РФ. Сделки по продаже акций кредитной организации незадолго до начала его санации в регуляторе считают совершенными «вопреки интересам банка» и причинившими ему «существенный имущественный ущерб».

О том, что ЦБ РФ собирается обращаться в правоохранительные органы по ситуации с ПАО «Промсвязьбанк», зампред Банка России Василий Поздышев сообщал еще в конце декабря.

По его словам, обращение планировалось по трем пунктам — пропажа кредитных досье на 109,1 млрд рублей, манипуляции с акциями (они находились в собственности нескольких негосударственных пенсионных фондов и были проданы ими буквально накануне санации банка) и «операции по финансированию банком посредством сделок РЕПО собственных субординированных обязательств без отражения в отчетности».