ЦИК открестился от листовок с приглашением на «выборы Путина»

Центральная избирательная комиссия России выпустила предупреждение о том, что на улицах городов и в интернете распространяются листовки, якобы подготовленные ЦИКом и «подписанные» главой комиссии Эллой Памфиловой, с призывами проигнорировать мартовские президентские выборы.

«Внимание! В подъездах, местах массового скопления людей и через интернет распространяются поддельные приглашения на выборы от имени председателя ЦИК России Эллы Памфиловой. ЦИК России не имеет никакого отношения к этим материалам. Будьте бдительны!» — говорится в сообщении, опубликованном в официальном twitter-аккаунте Центризбиркома.

Там же размещен пример фальшивой листовки, где поверх текста поставлена отметка в виде штампа с надписью «Бессовестно врут» (речь о неизвестных авторах провокационного агитматериала). В листовке говорится: «Приглашаем вас 18 марта 2018 года на выборы Владимира Владимировича Путина. Мы решили не допускать к участию никого из его конкурентов».