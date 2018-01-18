Пострадавшие при нападении на пермскую школу получат 2,8 млн рублей

Для оказания материальной помощи пострадавшим от нападения подростков в пермской школе №127 будет выделено 2,8 млн рублей, сообщает администрация Пермского края со ссылкой на соответствующее распоряжение губернатора Максима Решетникова. В документе уточняется, что выплаты последуют из краевого бюджета.

«Учитель Наталья Шагулина и ученик, который направлен на лечение глаза в Москву, получат по 500 тысяч рублей. Еще 400 тысяч будут направлены семье мальчика, находящегося в реанимации. Семьям еще семи школьников будет выделено по 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении пермского краевого правительства.

Кроме того, краевые власти оплатят всем ученикам 4 «Б» класса и детям Шагулиной туристическую поездку на мартовские праздники. Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева, посетив Пермь, распорядилась предоставить им места в одной смене международного детского лагеря «Артек» — «для психологической поддержки».

Наталья Шагулина — учитель труда, на уроке которой было совершено нападение. Она, как впоследствии рассказала руководитель пермского департамента образования Людмила Гаджиева, «приняла весь удар на себя» и «сделала все, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей, поэтому и получилось, что у нее больше всех ножевых ранений».

Напомним, в Следственном комитете подтвердили, что в связи с нападением на школу возбуждено дело по еще одной статье — о халатности (оно объединено с предыдущим — по ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, о покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Ранее СМИ сообщали, что один из нападавших, уже не являвшийся учеником школы, попал внутрь по пропуску с истекшим сроком действия.

Нападение произошло утром 15 января, его совершили бывший и нынешний ученики школы. В результате ранения получили более 20 человек, из них 12 были госпитализированы, в том числе учительница и двое подростков в тяжелом состоянии.

Занятия в школе были прекращены после случившегося и возобновились 18 января. Нападавшие задержаны и арестованы на два месяца, им предъявлены обвинения.