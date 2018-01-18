СМИ узнали возможные темы послания Путина Совфеду

Источники, осведомленные о ходе подготовки к оглашению ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, назвали дату мероприятия — 6 февраля, передает агентство Bloomberg. По его данным, в ходе послания глава государства обрисует свои планы на случай победы в мартовской президентской гонке.

По мнению одного из источников, Путин вряд ли упомянет непопулярные среди электората меры вроде повышения пенсионного возраста и отмены налоговых льгот, а скорее расскажет о положительных переменах, ожидаемых от его нового срока, — например, о создании специального органа для контроля за эффективным использованием средств из федерального бюджета на местах. Источники утверждают, что президент может анонсировать и другие структурные изменения во власти, но не уточнили, какие именно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть информацию о том, что послание будет оглашено 6 февраля, и предложил журналистам дождаться «своевременного объявления».

Напомним, ранее РБК со ссылкой на близкий к Кремлю источник сообщал, что Путин обратится к Федеральному собранию либо до конца 2017 года (чего не произошло), либо в феврале.