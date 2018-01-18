Росгвардия пообещала жестко и законно пресекать провокации на выборах

Заместитель начальника Главного управления охраны общественного порядка Росгвардии Алексей Зинин заверил, что росгвардейцы будут «жестко», но в пределах закона пресекать возможные провокации при подготовке и проведении выборов президента РФ.

«Мы люди военные и всегда ожидаем чего-то и готовимся к нештатному развитию любой ситуации. Если такое будет происходить, мы к этому будем готовы, будем действовать жестко, оперативно, но в пределах и рамках действующего законодательства», — цитирует Зинина «Интерфакс».

По его словам, Росгвардия собирается уделить особое внимание обеспечению безопасности на избирательных участках, более 93 тысяч которых ей предстоит охранять вместе с МВД и сотрудниками ЧОП. «Расчет сил уточняется, их будет достаточно для обеспечения общественной безопасности», — заверил Зинин.

Постановление «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов президента Российской Федерации» было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в конце минувшей осени.

В нем Росгвардии поручается «принятие неотложных мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, в том числе экстремистской». Кроме того, на нее возложены обязанности по «предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их оплаты, выявлению участников иной противоправной агитационной деятельности».