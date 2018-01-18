Причиной возгорания нефти под Саратовом назвали «бросовый огонь»

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выехал в район села Красноармейское Энгельского района (около 30 км от Саратова), где из-за прорыва магистрального нефтепровода ПАО «Транснефть» возник мощный пожар. По словам начальника пресс-службы главы региона Нины Поповой, Радаев будет координировать работу оперативно созданного экстренного штаба по ликвидации катастрофы, передает РИА Новости.

Между тем в местном главке МЧС уточнили, что нефть горит на территории села. «Пока нет информации, что конкретно случилось, но происходит возгорание нефти в самом населенном пункте», — цитирует НТВ начальника пресс-службы регионального ГУ министерства Наталью Куличенкову. По данным телеканала, в Красноармейском загорелись четыре строения, включая три жилых дома, население села эвакуировано.

«Произошло возгорание нефтепродуктов, с переходом огня на жилые дома (4 дома). 12 человек были эвакуированы. Пострадавших нет. По состоянию на 18:00 мск возгорание жилых домов ликвидировано. В 18:22 мск открытое горение нефтепродуктов ликвидировано», — говорится в сообщении на сайте областного управления МЧС. В тушении задействованы 15 единиц техники и 51 человек личного состава.

Прокачка нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышевск — Тихорецк остановлена, передает «Интерфакс» со ссылкой на советника президента РФ, пресс-секретаря «Транснефти» Игоря Демина. По его словам, выход нефти произошел на 413-м километре нефтепровода, а причину ЧП установить пока невозможно из-за последовавшего возгорания. Предположительно вышло около 900 кубометров нефти, которая «разлилась в длину на полтора километра», а возгорание возникло «из-за бросового огня», уточнил Демин.

Диаметр трубопровода, входящего в магистральную нефтепроводную систему РФ, составляет 1020 миллиметров. Труба пересекает Волгу как раз в районе села Красноармейское. Вероятность попадания нефти в реку в компании оценивают как низкую, поскольку лед на воде в настоящее время достиг толщины в 15 сантиметров, температура воздуха в Энгельсском районе составляет 16 градусов мороза.