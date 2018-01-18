«Справедливая Россия» показала Путина в фильме о блокаде Ленинграда

Творческая студия «Стелла» и режиссер Элеонора Лукьянова к 75-летию прорыва блокады Ленинграда выпустили фильм «Блокадная кровь. Генетика», претендующий на принадлежность к документальному жанру, в котором «исследуется» феномен долгожительства и выносливости людей, перенесших тяготы блокады Ленинграда. Съемки поддерживала политическая партия «Справедливая Россия», пишет «Новая газета».

По концепции фильма, во время блокады гены жителей Северной столицы подверглись мутациям на фоне невзгод и впоследствии повлияли как на самих блокадников, так и на их детей. Из этой гипотезы, высказанной уверенным тоном, автор картины делает вывод, что уроженцы Санкт-Петербурга обладают определенными «выгодными» качествами.

В качестве примеров перечислены президент РФ Владимир Путин, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, писатель Даниил Гранин, актриса Алиса Фрейндлих и другие.

«Всех их связывает единая манера поведения, высокая ответственность за происходящее в стране и городе. Почему большая часть горожан оказалась объединена в одну психологически-поведенческую группу и нет ли тут единого корня, связанного с общими физическими и нравственными испытаниями предков?.. Блокадный след непокоренной крови и характерный стиль поведения коренных петербуржцев уже не кажутся красивыми вымыслами», — цитирует НГ закадровый текст.

Закрытый показ «Блокадной крови» для сотрудников министерства культуры, депутатов Государственной думы и ветеранов Великой Отечественной войны запланирован на сегодня в Малом киноконцертном зале музея Победы на Поклонной горе в Москве.

По словам пресс-секретаря «Справедливой России», лидер партии Сергей Миронов планирует присутствовать на мероприятии. «Я горжусь, что я и партия принимали самое активное участие в создании этого фильма», — приводятся его слова в сообщении на сайте СР.

Отметим, что предпремьерный показ «Блокадной крови» состоялся 15 декабря в Конференц-зале Российской Национальной Библиотеки в Санкт-Петербурге.