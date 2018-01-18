Мемория. Иван Петровский

18 января 1901 года родился Иван Петровский, математик, ректор МГУ

Личное дело

Иван Георгиевич Петровский (1901—1973) родился в Севске (ныне Брянская область) в купеческой семье. Учился в Севском реальном училище. Из всех учебных дисциплин наибольший интерес у Вани Петровского вызывала химия. Как позже он сам вспоминал, в училище был прекрасный преподаватель химии, который увлек его своим предметом. Увлечение химией оказалось настолько серьезным, что Иван устроил дома небольшую химическую лабораторию, где проводил различные опыты. Нравилась ему и биология. А вот особого интереса к математике в эти годы не проявилось. Преподавателем математических дисциплин в училище был инженер по образованию, который сам недостаточно знал и не очень любил математику. При изучении дифференциального исчисления он, например, заявил своим ученикам: «Дифференцировать я вас научу, это нетрудно, а вот что такое производная, объяснить я не смогу. Я вам продиктую, а вы запишите и выучите наизусть».

При этом встречающееся в литературе утверждение, что Иван Петровский закончил училище с «четверкой» по математике, является неверным. Из документов об окончании Севского реального училища следует, что в выпускном классе Иван Петровский по пяти математическим дисциплинам (арифметике, алгебре, геометрии, тригонометрии и аналитической геометрии) имел отличные оценки во всех четвертях и лишь по анализу бесконечно малых имел одну «четверку» в третьей четверти.

В революционном 1917 году Петровский окончил городское реальное училище с отличными отметками по всем дисциплинам, кроме рисования, по которому получил лишь «четвёрку», хотя рисовать очень любил. Сохранились нарисованные им портреты деда и брата, пейзажи с видами Севска и другие рисунки. В течение всей жизни он глубоко интересовался живописью (особенно любил творчество В.А. Серова и М.В. Нестерова), а в его огромной библиотеке весьма существенную часть занимали книги по искусству.

В сентябре 1917 года Петровский был зачислен на первый курс естественного отделения физико-математического отделения факультета Московского университета. Он намеревался специализироваться на изучении химии и биологии, но вскоре после начала гражданской войны оставил университет и вернулся к семье, лишившейся после революции всего состояния и перебравшейся к этому времени на Украину, в Елисаветград. Петровский сначала служил вместе с отцом в кооперативе, в 1919 году состоял сотрудником горстатбюро и в качестве переписчика участвовал в переписи населения Елисаветграда, затем работал на Саблино-Знаменском сахарном заводе, а в 1920 году стал студентом Елисаветградского механического техникума.

Однажды, пытаясь читать книгу Н. Е. Жуковского по теоретической механике, Петровский обнаружил, что ему для понимания написанного не достаёт математических знаний. Желая восполнить пробел, он обратился к случайно попавшейся ему книге П. Г. Дирихле «Теория чисел». Эта работа поразила его красотой и тонкостью математических построений и результатов, «потрясла и навсегда повернула его интересы в сторону математики».

Юноша оставался в Елисаветграде до весны 1922 года, когда перенес сыпной тиф и был уволен в двухмесячный отпуск. Вернувшись в том же году в Москву, он выбрал не естественное, а математическое отделение физико-математического факультета МГУ.

Первое время после возвращения в столицу Петровский не имел ни жилья, ни средств к существованию. Ночевать ему приходилось на вокзале. Выручило его случайно увиденное объявление, что детскому дому №4 Сокольнического района требуется дворник, причем было обещано жилье и питание. Работа оказалась тяжелой - помимо уборки территории, приходилось таскать дрова на верхние этажи, топить печи, носить мешки с мукой и другим продовольствием для детей, проживавших в детдоме. Дети привязались к дворнику «Ванюше», который мастерил для них игрушки, помогал в разных делах, в том числе - устраивать новогоднюю елку.

В это же время Иван Петровский познакомился со своей будущей женой Ольгой Корнилаевой, которая также была студенткой физико-математического факультета Московского университета, но училась на биологическом отделении. Ольга совмещала учебу с трудовой деятельностью – именно она и возглавляла детский дом, куда устроился дворником Петровский. Брак молодоженов был зарегистрирован в сентябре 1923 года. К этому времени Петровский уже не работал дворником, поскольку в марте 1923 года врачебно-контрольная комиссия обнаружила у него порок сердца и предложила перейти на работу, «не требующую большого физического напряжения».

Уже летом 1923 года Петровский приобщился к педагогическому труду в качестве преподавателя математики и физики на подготовительных курсах Московского губсовпрофа при МГУ, а позже - преподавателя математики на рабфаке искусств Наркомпроса. Одновременно по совместительству он в 1923-1926 годах преподавал математику в средней школе №16 Бауманского района Москвы, а в 1926-1929 годах работал преподавателем математики Сокольнического рабочего университета.

Окончив университет в 1927 году, Петровский поступил в аспирантуру Института математики и механики МГУ. Его научным руководителем был профессор Д. Ф. Егоров, оказавший на молодого математика большое влияние. С 1929 года Петровский работает в МГУ — в должности ассистента, затем доцента. В 1930 году оканчивает аспирантуру. Тогда не требовалось защиты диссертации или отчета о научной работе, проделанной аспирантом. Все решала аттестация со стороны научного руководителя.

С 1930 по 1941 год Петровский, не оставляя работы в МГУ, заведовал кафедрой на вечернем факультете Московского механико-машиностроительного института (тогдашнее название МВТУ имени Баумана).

В 1933 году тридцатидвухлетний Иван Петровский становится профессором МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1935 году его без защиты диссертации утверждают доктором физико-математических наук.

В сентябре 1940 года Петровский был назначен исполняющим обязанности декана механико-математического факультета МГУ, а 4 октября того же года избран на эту должность.

После начала Великой Отечественной войны руководил переездом МГУ осенью 1941 года в Ташкент (позднее — в Ашхабад, Свердловск) и возвращением в мае 1943 года в Москву.

1 июля 1944 года Петровский был освобождён от должности декана по его личной просьбе. В годы войны им была выполнена глубокая и содержательная работа о лакунах и диффузии волн. В 1943 году Петровский был избран членом-корреспондентом, а в 1946 году — действительным членом АН СССР.

В том же 1946 году получил Сталинскую премию первой степени за фундаментальные исследования в области теории дифференциальных уравнений с частными производными, завершающиеся статьями «О зависимости решения задачи Коши от начальных данных», «О диффузии волн в лакунах для систем гиперболических уравнений» (1943—1944)

В 1949—1951 годах занимал должность академика-секретаря Отделения физико-математических наук, с 1953 года был членом Президиума Академии.

В 1951 году стал заведующим кафедрой дифференциальных уравнений мехмата МГУ, которую возглавлял вплоть до своей смерти. В том же году Иван Петровский был избран на должность ректора МГУ имени М. В. Ломоносова. Главным университетом страны он руководил более 20 лет.

В марте 1969 года получил звание Героя Социалистического Труда.

Иван Петровский скончался 15 января 1973 года в здании ЦК КПСС от приступа стенокардии, сразу после разговора в ЦК. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Почтовая марка СССР - Петровский Иван Георгиевич. Художник Е. Анискин Wikimedia Commons

Чем знаменит

Более 20 лет Иван Петровский занимал должность ректора Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. Одним из главных результатов его деятельности на этом посту является формулировка концепции, основных принципов и проведение в жизнь новой структуры управления университетом в условиях существования двух удаленных одна от другой территорий университета, раздельного функционирования естественных и гуманитарных факультетов.

За это время были организованы 6 новых факультетов, открыты 108 новых факультетских кафедр и 20 общеуниверситетских. Гуманитарный сектор пополнился факультетами журналистики, психологии и восточных языков; естественный – факультетом вычислительной математики и кибернетики. Также были образованы факультет повышения квалификации преподавателей высших учебных заведений страны по естественным наукам и подготовительный факультет для иностранных граждан. Был создан научно-исследовательский вычислительный центр, научно-исследовательский институт механики.

Эти структурные преобразования интересны прежде всего новыми научными направлениями, закрепившимися в университете, а также притоком сильных профессорско-преподавательских кадров. Обладая высоким научным авторитетом, ректор смог привлечь к работе в университете крупнейших учёных страны, в том числе более ста членов АН СССР.

О чем надо знать

Петровский был талантливым педагогом. По словам Андрея Колмогорова, его научные семинары «всегда были центрами живой научной мысли», а их участники стали руководителями математических школ и направлений, по его учебникам обучаются студенты многих поколений. Среди его учеников: О. А. Ладыженская, С. К. Годунов, Е. М. Ландис, В. П. Михайлов, А. Д. Мышкис, О. А. Олейник, В. С. Рябенький, Е. П. Жидков.

В 1952 году Петровский стал лауреатом Сталинской премии второй степени — за учебники «Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений» и «Лекции об уравнениях с частными производными» (1949—1951).

После смерти Ивана Петровского по его завещанию его личная библиотека была передана в Московский государственный университет - 20776 томов книг по математике на разных языках, издания русской и зарубежной литературы; большое количество автографов. В настоящий момент библиотека Петровского хранится в Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ имени М. В. Ломоносова

Прямая речь

Об управлении МГУ. Из доклада (январь 1961 года): «Университет ‒ учреждение, управляемое чрезвычайно трудно. Я всегда сравниваю управление университетом с движением в сильно вязкой жидкости: если пойдешь быстро ‒ лоб разобьешь, если будешь медленно жать в определенном направлении, то результаты будут…».

О научной работе в университетах (Вестник высшей школы. 1952 год): «Университетские коллективы должны разрабатывать преимущественно большие научные проблемы, не отвлекаясь на выполнение текущих заданий. Важно, чтобы в университетах обязательно развивались научные школы, разрабатывались крупные научные проблемы. Время для научной работы можно найти без труда, если освободить лекционные курсы от обилия фактов. Студент должен усвоить главное – план науки, ее путеводную нить, направление. Задача профессора в том и состоит, чтобы суметь указать, в чем заключается это главное».



Фразы Петровского, ставшие крылатыми:

- На административную работу можно назначать лишь того, кто её ненавидит.

- Я не спрашиваю вас, кто занимается этим вопросом. Мне нужен тот, кто его решает.

- Администратор не может принести пользы! Задача хорошего администратора — минимизировать вред, который он наносит.

7 фактов об Иване Петровском

В 1927 году, будучи студентом 5-го курса, Иван Петровский принял участие в первом Всероссийском съезде математиков, выступив с приветственной речью от имени молодёжи физико-математического факультета МГУ.

Был депутатом 6 — 8 созывов (1962—1973) и членом Президиума (1966—1973) ВС СССР. Член Советского комитета защиты мира (с 1955).

По словам известного астрофизика Иосифа Шкловского, Петровский совершил в жизни не менее, чем «десять тысяч добрых дел».

Петровский был награжден пятью орденами Ленина (1953; 1961; 1967; 1969; 1971) и тремя орденами Трудового Красного Знамени (1944; 1945; 1949)

В 1973 году была выпущена почтовая марка СССР, посвященная Петровскому.

В его честь названа улица Академика Петровского в Москве, идущая от Ленинского проспекта до улицы Шаболовка.

Имя академика носит Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского.

Материалы об Иване Петровском:

Петровский, Иван Георгиевич на сайте «Герои страны».

Биография Ивана Петровского на сайте Летопись Московского университета

И.Г. Петровский и его время. Крашенинников В.В.

Тихомиров В. М. Об Иване Георгиевиче Петровском (Десять тысяч добрых дел Петровского и другие воспоминания)

Статья об Иване Петровском в Википедии