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18 января 2018, 15:03
Владимир Мединский кино Минкульт

Мединский связал перенос премьеры «Приключений Паддингтона 2» со сборами

Владимир Мединский
Владимир Мединский
Фото: medinskiy.ru

Министр культуры РФ Владимир Мединский попытался разъяснить вызвавшую возмущение прокатчиков и кинотеатры ситуацию с переносом премьеры второй части мультфильма «Приключения Паддингтона». По словам главы Минкульта, случившееся не имеет никакого отношения к цензуре, передает «Интерфакс».

Мединский заявил, что премьера анимационного фильма была перенесена по финансовым соображениям — с целью увеличения кассовых сборов. «Я дал результаты работы, не абстрактные рассуждения и общие слова, я вам назвал цифры. Прокатчики оперируют эмоциями, а я оперирую цифрами», — заверил он.

«Приключения Паддингтона — 2» должны были выйти в прокат сегодня, 18 января, но Минкульт своим распоряжением сменил дату премьеры, перенеся ее на февраль. Участники рынка, комментируя это решение ведомства, объяснили его стремлением повысить шансы отечественного кинематографа на сбор прибыли в кинотеатрах: 18 января начинается показ российского фильма «Скиф».

Мединский фактически это подтвердил. «Мы будем делать все в интересах отрасли, российского кино, но не в интересах Голливуда. Каждое наше усилие, в том числе перенос даты, разводка конкурентов, ведет к тому, что растут сборы все», — заявил он.

Особое возмущение главы Минкульта вызвали предположения о том, что перенос премьеры мультфильма о медвежонке Паддингтоне стал проявлением цензуры. «Я всегда оперирую только цифрами, а не абстрактными криками о цензуре. У нас кого ни тронь — все начинают орать о цензуре», — сказал Мединский.

Его заместитель Сергей Обрывалин отметил, что политика Минкульта по регулированию кинопроката с целью повышения кассовых сборов отечественных фильмов «приносит ощутимые результаты»: например, в прошлом году российское кино собрало рекордный бокс-офис — 13 млрд рублей, вдвое больше итогов 2011 года.

Замминистра заверил, что дистрибьютор «Паддингтона» — компания «Вольга» — была «заранее проинформирована о дате начала проката картины» с 1 февраля, — но при этом не уточнил, за какой именно срок поступило предупреждение. Информация о переносе премьеры мультфильма появилась в СМИ только вчера, менее чем за сутки до предполагаемого начала показа.

Обрывалин от всего министерства культуры выразил «искреннее сожаление» в адрес купивших билеты зрителей, которые «пострадали от неправомерных и халатных действий». По его словам, прокатное удостоверение на вторую часть «Приключений Паддингтона» изначально выдавалось на 1 февраля, однако «была организована предварительная продажа билетов на даты сеансов, в которые фильм не мог быть показан ввиду отсутствия законных оснований, что является грубым нарушением действующего законодательства РФ».

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