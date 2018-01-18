Минкульт вернул начало проката «Бегущего в лабиринте» на прежнюю дату

Российское Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти». В нем указана дата старта показа картины в кинотеатрах — 25 января, передает RNS со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

«Министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение на фильм "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти". Указанная дата выхода картины в прокат – 25 января 2018 года», — говорится в этом сообщении.

Ранее «Ведомости» писали, что Минкульт переносил премьеру «Бегущего» на начало февраля — как это было решено в отношении продолжения мультипликационной ленты «Приключения Паддингтона». Издание ссылалось на данные российского подразделения 20th Century Fox, которое утверждало, что получило от министерства культуры требование перенести прокат «Бегущего в лабиринте» на неделю вперед — то есть на 1 февраля.

У нас отличные новости, глейдеры! С радостью сообщаем, что, несмотря на происки ПОРОКа, фильм #БегущийВЛабиринте #ЛекарствоОтСмерти выйдет в российский прокат ровно в срок - 25 января.

🗣 Скорей поделись этой радостью с друзьями! pic.twitter.com/wIyvGy8uK8 — ДВАДЦАТЫЙ ВЕК ФОКС (@foxrussia) 18 января 2018 г.

Напомним, вокруг переноса второй части «Приключений Паддингтона» — анимационного фильма о незадачливом медведе — разгорелся нешуточный скандал. Кинопрокатчики и представители кинотеатров высказали мнение о том, что причиной изменения даты начала показа стало стремление Минкульта создать более выгодное положение для уже идущего в прокате «Движения вверх» студии «Тритэ» Никиты Михалкова и выходящего сегодня «Скифа» — российских картин.

Министр культуры Владимир Мединский в резкой форме отверг прозвучавшие подозрения в том, что ведомство таким образом осуществляет цензуру, и напомнил о стоящей перед ним задаче по увеличению кассовых сборов отечественного кинематографа. «Мы будем делать все в интересах отрасли, российского кино, но не в интересах Голливуда. Каждое наше усилие, в том числе перенос даты, разводка конкурентов, ведет к тому, что растут сборы все», — заверил глава Минкульта.

Его заместитель Сергей Обрывалин утверждает, что дистрибьютор «Паддингтона» — компания «Вольга» — заранее получил уведомление о начале срока действия прокатного удостоверения мультфильма (1 февраля). Что конкретно подразумевалось под словом «заранее», представитель министерства не уточнил.

Новости о переносе показа появились накануне, то есть за день до предполагаемого начала проката. Обрывалин обвинил в создавшемся ажиотаже прокатчика, который, по его словам, нарушил российские законы, начав продавать билеты на сеансы раньше разрешенной Минкультом даты.