СМИ насчитали трех возможных преемников Мединского

Скандал вокруг переноса сроков выхода в прокат продолжения мультфильма «Приключения Паддингтона» и признание в том, что этот шаг был сделан ради повышения бокс-офиса российских фильмов, может стоить кресла министру культуры РФ, пишет издание Znak.com со ссылкой на «экспертов и собеседников, близких к министерству и связанным с ним фондам и агентствам».

По их словам, место «аллергена» (так в декабре назвал Владимира Мединского фонд «Петербургская политика»), если его не переназначат после мартовских президентских выборов, могут стать нынешний заместитель министра культуры Александр Журавский, советник главы государства по вопросам культуры Владимир Толстой или депутат Госдумы Елена Ямпольская.

Близкий к Минкульту источник заявил, что у Мединского в целом неплохие шансы сохранить пост после выборов, даже несмотря на обилие связанных с ним скандалов, включая дело театрального режиссера Кирилла Серебренникова и миллионных хищений бюджетных средств в «Седьмой студии» (министерство культуры, по линии которого выделялись деньги на реализацию грантовой программы развития театра, получило статус пострадавшего).

Однако, продолжил этот источник, если Мединского и снимут, то его место займет другая креатура Никиты Михалкова (который, что общеизвестно, способствовал назначению действующего главы Минкульта на этот пост). Znak.com отмечает, что именно михалковская студия «Тритэ» снимала фильм «Движение вверх», который прокатчики и представители кинотеатров считают причиной переноса сроков российских премьер иностранных картин.

Другой собеседник издания подчеркнул, что фигура потенциального преемника Мединского зависит от того, какая лоббистская группа усадит его в министерское кресло, — будет это «человек Михалкова», «молодой технократ» от администрации президента РФ или протеже руководства Государственной думы.

Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает шансы Мединского на сохранение портфеля вполне приличными, поскольку критика в его адрес может быть истолкована как раз в его пользу — ведь он защищает российское кино и «придерживается правильных идеологических позиций». Но даже если министра культуры снимут, подытожил эксперт, «на его место придет человек, который будет занимать ту же нишу».