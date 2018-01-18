Пентагон опроверг создание «новой армии» в Сирии

Министерство обороны США опубликовало заявление, в котором отрицает создание «пограничных сил» в Сирии. Ведомство утверждает, что оно готовит местные военные формирования, так как кампания против террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ) еще не завершилась.

«Соединенные Штаты продолжают готовить местные силы безопасности в Сирии. Эта подготовка направлена на обеспечение безопасности переселенцев, возвращающихся в свои разрушенные поселки. Также крайне необходимо, чтобы ИГ не смогла вернуться в освобожденные, но неподконтрольные районы. Это не новая "армия" или "силы по охране границ" в их привычном понимании», — сказано в тексте.

14 января начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve полковник Томас Вил сообщил о том, что США «подготовят пограничную службу безопасности Сирии» из почти 30 тысяч бойцов преимущественно курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС).

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг резко осудил эту инициативу, а турецкий президент Реджи Эрдоган пообещал уничтожить формирования «еще до появления».