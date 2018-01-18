Верховная Рада утвердила новые правила приватизации госимущества

Верховная Рада Украины приняла закон «О приватизации государственного и коммунального имущества». Как сообщает телеканал «112 Украина», за него проголосовали 266 депутатов.

В перечень тех, кто не может быть покупателем, вошли признанные парламентом государства-агрессоры и подконтрольные им физические и юридические лица, в особенности, находящиеся под санкциями. «Страной-агрессором» с 2016 года Верховная Рада признает Россию.

Новый закон также упрощает градацию объектов приватизации — до большой, со стоимостью активов более 250 млн грн и малой. Перечень больших объектов будет утверждать кабмин. Объекты малой приватизации намерены продавать исключительно на электронных аукционах.