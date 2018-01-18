Опрошенные россияне назвали профессии врача и инженера самыми престижными

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на Гайдаровском форуме заявил, что россияне, принявшие участие в опросе центра, считают самыми престижными профессии врача, инженера и чиновника. Об этом сообщает РИА Новости.

На вопрос, какую бы профессию вы пожелали своим детям, 68% участников опроса назвали профессию врача. Инженером видят своих отпрысков 66% опрошенных, госчиновником — 61% респондентов.

Интересуют россиян также профессии предпринимателя, преподавателя вуза, ученого — 60%, 54% и 53% соответственно.

Ранее ВЦИОМ опубликовал опрос общественного мнения, в ходе которого выяснилось, что 79% продолжили работу даже в том случае, если бы в этом не было необходимости.

Данные об объеме выборки, методе и сроках проведения опроса не приводятся.