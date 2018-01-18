Генетики решили вопрос происхождения калимантанских слонов

Ученые из Португалии, Малайзии, Великобритании, Дании, Великобритании и Франции при помощи методов генетики и математического моделирования истории популяций предложили ответ на давно интересовавший зоологов вопрос о происхождении калимантанского подвида индийского слона (Elephas maximus borneensis).

Слоны острова Калимантан – самые мелкие из индийских слонов, сейчас их насчитывается около двух тысяч. Зоологов давно интересовало, как появился этот подвид. По одной из гипотез он мог возникнуть в ходе эволюций из популяции индийских слонов, оказавшейся в изоляции после того, как в результате подъема уровня океана Калимантан стал островом. Напомним, что Сунда – участок суши, объединявший нынешний Индокитай с островами Калимантан, Ява и Суматра, существовала еще 11 тысяч лет назад. Согласно другой гипотезе, эти слоны – потомки одомашненных индийских слонов, завезенных на остров людьми. Было известно, в 1395 году раджа Явы подарил нескольких слонов радже Багинде из государства Сулу на Калимантане. В 1521 году моряки из экспедиции Магеллана видели слонов во дворце местного правителя. Также сохранились записи, что в 1750 году султан Сулу, которому подчинялась северная часть острова, получил индийских слонов в подарок от Британской Ост-Индской компании и велел выпустить их на острове.

Но были и данные в пользу другой теории. Еще пятнадцать лет назад было проведено первое генетическое исследование диких слонов Калимантана, которое показало значительные отличия между ними и другими индийскими слонами, что говорит о раннем разделении. Однако каких-либо палеонтологических находок, подтверждавших древнее пребывания слонов на острове, сделано не было.

В новом исследовании был использован анализ генетических данных и компьютерное моделирование популяционной истории. Ученые построили несколько сценариев развития популяции и применили статистические методы, чтобы оценить, какой из них лучше соответствует нынешнему генетическому разнообразию слонов Калимантана.

«Наши результаты показывают, что наиболее вероятный сценарий – это естественное заселение Калимантана слонами около 11 400-18 000 лет назад. Этот период соответствует времени, когда уровень моря был низким, а слоны могли мигрировать между Юго-Восточной Азией и островами Зондского архипелага, к которому принадлежит Калимантан. Мы не можем исключать более сложные сценарии, но историческая интродукция слонов людьми кажется невероятным, как и более древнее их прибытие»,– говорит один из авторов статьи, специалист по популяционной генетике Рита Шарма (Reeta Sharma).

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.