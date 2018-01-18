У хамелеонов обнаружена способность к флуоресценции

Немецкие ученые открыли, что у целого ряда видов хамелеонов гребни и бугорки на теле светятся синим цветом в ответ на ультрафиолетовое излучение. Подобное явление, называется флуоресценцией. Оно порой встречается у водных организмов, но куда реже распространено среди наземных животных. Однако теперь ученые начинают подозревать, что флуоресценция встречается чаще, чем считалось, просто раньше исследователи не догадывались, что ее нужно искать. Например, первый случай флуоресценции у лягушек был открыт лишь в прошлом году, хотя вид лягушек, обладающий этой способностью, был известен с 1799 года.

Аспирант Баварской государственной зоологической коллекции Давид Прёцель (David Prötzel) признает, что исследователи едва смогли поверить своим глазам, когда посветили на хамелеонов ультрафиолетовой лампой и увидели светящиеся голубоватым светом узоры у них на головах, а у некоторых видов и по всей поверхности тела. Исследования строения тканей показало, что кожа на бугорках и гребнях у хамелеонов очень тонкая, и это дает возможность ультрафиолетовому излучению достигнуть костной ткани, где оно поглощается и излучается вновь как синий флуоресцентный свет. Старший автор исследования, куратор отдела герпетологии Франк Глау (Frank Glaw) говорит, что флуоресценция костей в ультрафиолете известна ученым давно, но никто не догадывался, что существуют животные, использующие это явление.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.