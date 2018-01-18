Минкульт ответил на претензии кинотеатров из-за «Паддингтона»

Министерство культуры РФ отреагировало на жалобы владельцев кинотеатров, вынужденных перенести ряд кинопремьер на более поздние сроки из-за задержки с выдачей прокатных удостоверений.

Заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин заявил РБК, что продажи билетов на фильмы, еще не получившие прокатные удостоверения, являются нарушением закона: «В соответствии с законодательством, единственным законным основанием для проката картины на территории Российской Федерации является наличие у нее прокатного удостоверения. Соответственно, все без исключения фильмы, демонстрируемые в кинотеатрах нашей страны, подлежат обязательной процедуре его получения. Выход кинофильма без прокатного удостоверения, как и предварительная продажа билетов на его сеансы, являются незаконными».

Обрывалин подчеркнул, что компания «Вольгафильм» была заранее проинформирована, что прокат картины «Приключения Паддингтона — 2» начнется с 1 февраля, а не с 18 января: «Несмотря на это, была организована предварительная продажа билетов на даты сеансов, в которые фильм не мог быть показан ввиду отсутствия законных оснований, что является грубым нарушением действующего законодательства РФ».

Чиновник отказался считать справедливыми претензии владельцев кинотеатров к Минкульту во вмешательстве в их хозяйственную деятельность. «​Минкультуры России выражает искреннее сожаление в связи с тем, что зрители, купившие билеты, пострадали от неправомерных и халатных действий, связанных с их предварительной продажей», — заявил Обрывалин.