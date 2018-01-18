Собчак объяснила свое участие в президентской гонке другими планами

Телеведущая Ксения Собчак, претендующая на участие в мартовских президентских выборах, заявила, что ее истинной целью является другая кампания — по выборам в Государственную думу, которая состоится в 2021 году, передает РИА Новости.

«Моя цель не президентские выборы. Моя цель — думские выборы... Это моя стратегия… Цель — в создании партии и в том, чтобы сейчас на этих выборах меня могли услышать миллионы сограждан», — пояснила Собчак, назвав свои политические планы на будущее «огромными».

По ее словам, оставшиеся до думских выборов три года — это «хороший срок», чтобы подготовиться и добиться успеха, а участие в президентской кампании является способом «привлечь максимальное внимание к определенным проблемам», которое необходимо для попадания в Госдуму. «У нас такая страна», — резюмировала телеведущая.

Сегодня стало известно, что ее представители подали в Центральную избирательную комиссию РФ и Генеральную прокуратуру жалобу на «незаконную агитацию», которую средства массовой информации якобы проводят в пользу кандидата в президенты Владимира Путина, передает РБК. Собчак призвала ЦИК обеспечить всем участникам президентской гонки равное количество эфирного времени на телеканалах — и при этом учесть хронометраж новостных сюжетов о сборе подписей в поддержку действующего главы государства.

Жалобу инициировало движение в защиту прав избирателей «Голос» и, помимо Собчак и выдвинувшей ее партии «Гражданская инициатива», поддержали представители штабов и партий других кандидатов в президенты — лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сооснователя «Яблока» Григория Явлинского и выступающего от КПРФ Павла Грудинина.