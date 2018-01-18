Титов собрал необходимые для регистрации на выборах подписи

Председатель Партии роста и ее кандидат в президенты России Борис Титов сообщил, что собрал 100 тысяч подписей, нужных ему для регистрации на выборах. Об этом информирует РИА Новости.

«Собрано 101 754 подписи», — заявил он. Титов также уточнил, что никаких нарушений во время сбора подписей не было, но продолжать его он не будет.

В поддержку действующего президента страны РФ Владимира Путина было собрано более миллиона подписей. Ему, как самовыдвиженцу, нужны 300 тысяч подписей. В его предвыборном штабе сообщили, что намерены продолжить работу.

«Подписи, которые не будут сданы в ЦИК, останутся в избирательном штабе для формирования базы сторонников кандидата», — пояснили там.

Сторонники лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского уже собрали 105 тысяч подписей, но хотят продолжить сбор до 150 тысяч. Затем из них отберут подписные листы, «к которым невозможно будет придраться из-за технических неточностей». В 1996 и 2000 годах ЦИК отказывал Явлинскому в регистрации, забраковав собранные в его поддержку подписи.