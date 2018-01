Трамп опубликовал рейтинг фейковых СМИ

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter оставил ссылку на сайт Республиканской партии, опубликовавшей победителей в объявленном ранее конкурсе фейковых СМИ.

Победителем стал лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля и колумнист газеты The New York Times Пол Кругман. В ночь президентских выборов 9 ноября 2017 года он заявил, что рынки не переживут избрания Трампа.

Второе место досталось журналисту ABC News Брайану Россу, опубликовавшем сведения о намерении экс-советника Трампа Майкла Флинна дать показания в «российском деле».

В тройку лидеров также попал телеканал CNN, обвинивший зятя Трампа Джареда Кушнера в сговоре и получении от WikiLeaks документов Национального комитета Демократической партии до их публикации.

And the FAKE NEWS winners are...https://t.co/59G6x2f7fD