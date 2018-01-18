Zasport показал форму российской сборной на Олимпиаде-2018
Компания Zasport представил эскизы формы для российской сборной на Олимпиаде в Пхёнчхане. Основными цветами коллекции стали серый, красный и белый.
«На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесен логотип OAR – Olympic Athlete from Russia. Согласно регламенту МОК, нейтральная форма не содержит символику Российской Федерации – флаг, герб», — говорится в сообщении.
Ранее Анастасия Задорина, владелица компании, сообщала, что Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал представленные ему эскизы олимпийской парадной формы.
Основные цвета коллекции – серый, красный и белый. #ZASPORT #спорт #спортивнаяодежда #teamrussia #olympics
Публикация от ZASPORT (@zasport) Янв 18, 2018 at 3:12 PST
Антон Бабиков и #zasport для @VOGUERussia pic.twitter.com/RfayvVeN0c— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 25 декабря 2017 г.