Zasport показал форму российской сборной на Олимпиаде-2018

Компания Zasport представил эскизы формы для российской сборной на Олимпиаде в Пхёнчхане. Основными цветами коллекции стали серый, красный и белый.

«На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесен логотип OAR – Olympic Athlete from Russia. Согласно регламенту МОК, нейтральная форма не содержит символику Российской Федерации – флаг, герб», — говорится в сообщении.

Ранее Анастасия Задорина, владелица компании, сообщала, что Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал представленные ему эскизы олимпийской парадной формы.