Gallup выявил рекордный спад одобрения политики США в мире

По данным опроса Gallup, степень одобрения действий Соединенных Штатов населением других государств опустилось до минимального уровня за всю историю проведения исследований на эту тему: 43% респондентов за пределами США недовольны политикой Вашингтона, одобряют ее 30%, передает «Интерфакс» со ссылкой на отчет об опросе.

Для сравнения: в 2016 году, когда пост президента США занимал Барак Обама, недовольство действиями его администрации высказывали 28% опрошенных, а одобрение — 48%. Предыдущий спад в оценках был зафиксирован десять лет назад при президентстве Джорджа Буша-младшего: тогда критиковали Вашингтон 34% респондентов.

Максимальные показатели недовольства Gallup зафиксировал в соседней со Штатами Канаде, Норвегии, Бельгии и Португалии. Рост одобрения отмечен в Израиле, Македонии, Либерии и Белоруссии. Из опрошенных жителей России действия администрации США одобряют 8% (в прошлом году таковых насчитывалось 2%).

Предыдущий минимум одобрения политики Вашингтона в остальном мире фиксировали в 2008 году во время президентского срока Джорджа Буша-младшего, тогда он опустился до 34%.

В сопроводительной записке к итогам опроса говорится, что за прошедший год на счету администрации Белого дома появились определенные достижения (в качестве примера Gallup приводит поражение запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» на территории Сирии и Ирака), но «другие аспекты внешней политики», судя по результатам исследования, «посеяли сомнение в приверженности США своим партнерам и поставили под сомнение надежность страны».

По мнению специалистов Gallup, ключевым фактором, сказавшимся на изменении результатов по сравнению с прошлым годом, стали высказывания и действия президента США Дональда Трампа.

Опрос об отношении жителей других стран к политике Вашингтона проводится с 2007 года, в этот раз он проходил с марта по ноябрь и охватил по 1 тысяче человек из 134 стран, то есть 134 тысячи респондентов в общей сложности.