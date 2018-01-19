В Москве и Петербурге прошли акции в память Маркелова и Бабуровой

В Москве и Санкт-Петербурге прошли акции памяти адвоката Станислава Маркелова и внештатной сотрудницы «Новой газеты» Анастасии Бабуровой.

В Москве прошло шествие антифашистов от Тверского бульвара по Никитскому и Гоголевскому бульварам до Пречистенки.

На марше, как сообщает «Новая газета», была колонна в поддержку журналиста издания Али Феруза, который находится в центре для нелегальных мигрантов. Шествие традиционно заканчивается возложением цветов к месту убийства Маркелова и Бабуровой.

Акция в Петербурге, как сообщает «Радио Свобода», началась со встречи нескольких десятков ее участников на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы.

После этого в помещении Фонда Иофе должна была состояться читка тюремных дневников Али Феруза, которому грозит депортация, говорится на странице акции в Facebook.

Маркелов и Бабурова были антифашистами. 19 января 2009 года их убили в Москве члены группировки БОРН.