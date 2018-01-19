Верховный суд России поддержал Адыгею в споре за бренд «адыгейский сыр»

Верховный суд России поддержал Адыгею в споре за право обладания брендом «адыгейский сыр». Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Теперь это наименование могут использовать лишь местные производители и не могут компании из других регионов.

Еще в сентябре 2017 года такое решение вынес президиум ВС по интеллектуальным правам.

12 января 2018 года Верховный суд отказался передавать кассацию на это решение своей коллегии по экономическим спорам.

«Таким образом, поставлена точка в длительном споре, когда четыре предприятия из других регионов страны стремились снять охрану наименования места происхождения товара — адыгейского сыра — и действие исключительного права на его использование, которое закреплено за Адыгеей», — говорится в сообщении.