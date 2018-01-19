СМИ узнали о решении Британии и Франции построить мост через Ла-Манш

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на саммите в военной академии Сандхерст предложил президенту Франции Эммануэдю Макрону построить мост между странами. Об этом пишет Sky News со ссылкой на источники в британской делегации.

Сейчас страны связывает Евротоннель для железнодорожных перевозок.

«Нам нужна новая фиксированная связь между Великобританией и Францией. Это безумие, что между двумя крупнейшими экономиками мира есть только железнодорожная линия, когда их разделяет только 20 миль», — заявил Джонсон, отметив, что речь идет о мосте.

По словам источника издания, Макрон согласился на это предложение: «Я согласен, давайте сделаем это».

Директор по коммуникациям в британской палате судоходства Джонатан Робертс сказал Sky News, что строительство огромной бетонной структуры в середине самой загруженной судоходной линии в мире может столкнуться с некоторыми проблемами.

«Правительство и ЕС должны сосредоточиться на сохранении свободной торговли через наши порты, что является экономическим интересом обеих сторон, вместо того, чтобы гнаться за громкими заголовками и высказывать идеи, которые лучше звучат на бумаге, чем на практике», — подчеркнул он.