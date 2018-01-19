19 января 2018, 20:18
Минздрав предложил ускорить рост акцизов на алкоголь
Министерство здравоохранения России в рамках «Стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года» предлагает ускорить рост акцизов на весь алкоголь «превышающими инфляцию темпами». С документом ознакомилось агентство RNS.
В стратегии предлагается планомерное увеличение акцизов, а также введение увеличенной ставки на крепкий алкоголь и спиртосодержащую продукцию.
Одновременно предлагается усилить меры по недопущению производства и продажи нелегального алкоголя.
Кроме того предусмотрен запрет на продажу «дешевых спиртосодержащих жидкостей, потребляемых населением в качестве суррогатов».
Документ был направлен на согласование в Федеральную антимонопольную службу 27 декабря прошлого года.
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