19 января 2018, 16:45
Премьер-министр Новой Зеландии уйдет в декретный отпуск
Глава правительства Новой Зеландии, лидер Лейбористской партии Джасинда Ардерн объявила о своей беременности.
«Мы с Кларком взволнованы, в июне наша команда увеличится с двух человек до трех. Я буду премьер-министром и мамой», — говорится в сообщении премьера в Instagram.
В интервью New Zealand Herald 37-летняя Ардерн и ее 39 партнер Кларк Гейфорд сообщили, что после рождения ребенка его воспитанием преимущественно займется Гейфорд.
В течение шести недель после родов обязанности премьер-министра будет исполнять заместитель Адерн Уинстон Питерс.
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