Премьер-министр Новой Зеландии уйдет в декретный отпуск

Глава правительства Новой Зеландии, лидер Лейбористской партии Джасинда Ардерн объявила о своей беременности.

«Мы с Кларком взволнованы, в июне наша команда увеличится с двух человек до трех. Я буду премьер-министром и мамой», — говорится в сообщении премьера в Instagram.

В интервью New Zealand Herald 37-летняя Ардерн и ее 39 партнер Кларк Гейфорд сообщили, что после рождения ребенка его воспитанием преимущественно займется Гейфорд.

В течение шести недель после родов обязанности премьер-министра будет исполнять заместитель Адерн Уинстон Питерс.