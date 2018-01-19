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19 января 2018, 18:50
Китай оружие Россия

Российские комплектующие для С-400 повредили при перевозке в Китай

ЗРК С-400 на авиабазе Хмеймим в Сирии. 2015
ЗРК С-400 на авиабазе Хмеймим в Сирии. 2015
mil.defence.ru

Отправленные в Китай комплектующие для российского зенитного ракетного комплекса С-400 могли получить повреждения во время транспортировки. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, судно с оборудованием для С-400 отправилось в КНР в конце декабря. В районе пролива Ла-Манш корабль попал в сильный шторм, крепления, фиксирующие оборудование, не выдержали. Из-за этого «часть изделий могла быть деформирована», и судно вернулось в Россию.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству подтвердили эту информацию, заявив, что в настоящий момент ведутся работы по выявлению неисправностей имущества и оценке ущерба .

«По окончании этих работ неповрежденное имущество будет тем же судном направлено инозаказчику. Недопоставленное имущество будет направлено инозаказчику позднее», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Россия отправила в Китай первый комплект С-400 «Триумф» согласно контракту, заключенному в 2014 году.

Китай стал первым зарубежным заказчиком С-400. Как сообщали «Ведомости», контракт на поставку не менее шести дивизионов (в каждый входят в среднем 9 пусковых установок) был подписан осенью 2014 года. Сумма контракта составляла более 3 млрд долларов.

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