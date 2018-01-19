Дворкович рассказал о возможной отсрочке для «пакета Яровой»

В правительстве «обсуждается возможность небольшой, на несколько месяцев, отсрочки вступления в силу "закона Яровой"», заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Его слова приводит «Интерфакс».

В Минкомсвязи от комментариев отказались.

Речь идет о вступлении в силу очередной части антитеррористического пакета, подготовленного парламентариями Ириной Яровой и Виктором Озеровым.

Это норма о хранении пользовательского трафика, которая должна вступить в силу с 1 июля 2018 года. С этого времени провайдеры и сотовые операторы будут обязаны в течение полугода хранить весь контент, переданный пользователем в сеть, или полученный из интернета. Также будут записываться все телефонные разговоры россиян.