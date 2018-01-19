Внешний долг РФ в 2017 году вырос почти на 15 млрд долларов

В 2017 году внешний долг России составил 529,084 млрд долларов, увеличившись на 14,952 млрд долларов, или на 2,9% по сравнению с показателями за 2016 год, сообщает Центробанк.

В ведомстве объясняют рост показателя приобретением иностранными инвесторами суверенных долговых ценных бумаг, которые были номинированы в рублях, а также привлечением долгового финансирования от зарубежных компаний, которые связаны с российскими структурами.

Вместе с тем внешние долговые обязательства банков за 2017 год уменьшились на 14,877 млрд долларов, или на 12,5% — это минимальный показатель за последние десять лет.