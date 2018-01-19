Три российские гандболистки дисквалифицированы за допинг

Россиянки Мария Дувакина, Антонина Скоробогатченко и Мария Дудина отстранены от участия в соревнованиях по гандболу на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Европейской гандбольной федерации.

Дисквалификация будет вестись с 12 сентября 2017 года.

Отмечается, что у всех троих спортсменок был обнаружен допинг в тестах, взятых на чемпионате Европы 2017 года.

Все трое входили в молодежную сборную России. Федерация гандбола России тогда заявляла, что в» качестве одного из основных вариантов» обнаружения допинга рассматривает «спланированную акцию или провокацию».