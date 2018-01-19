19 января 2018, 17:09
Три российские гандболистки дисквалифицированы за допинг
Россиянки Мария Дувакина, Антонина Скоробогатченко и Мария Дудина отстранены от участия в соревнованиях по гандболу на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Европейской гандбольной федерации.
Дисквалификация будет вестись с 12 сентября 2017 года.
Отмечается, что у всех троих спортсменок был обнаружен допинг в тестах, взятых на чемпионате Европы 2017 года.
Все трое входили в молодежную сборную России. Федерация гандбола России тогда заявляла, что в» качестве одного из основных вариантов» обнаружения допинга рассматривает «спланированную акцию или провокацию».
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