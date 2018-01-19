Посол США поедет в Истру на крещенские купания

Посол США в России Джон Хантсман вместе с членами семьи, а также другими сотрудниками дипмиссии посетит подмосковную Истру, где примет участие в крещенских купаниях. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь посольства Мария Олсон.

По ее словам, Хантсман «стремится больше узнать о духовных традициях и великой истории России, в том числе о традициях крещенских купаний. Он впервые примет участие в подобном мероприятии».

В Истру сотрудники посольства отправятся в ближайшие выходные. Там посол «при любезном содействии РПЦ посетит Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь», заявили в дипмиссии.

Хантсман является мормоном — прихожанином Церкви Иисуса Христа святых последних дней.