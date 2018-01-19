19 января 2018, 15:27
Посол США поедет в Истру на крещенские купания
Посол США в России Джон Хантсман вместе с членами семьи, а также другими сотрудниками дипмиссии посетит подмосковную Истру, где примет участие в крещенских купаниях. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь посольства Мария Олсон.
По ее словам, Хантсман «стремится больше узнать о духовных традициях и великой истории России, в том числе о традициях крещенских купаний. Он впервые примет участие в подобном мероприятии».
В Истру сотрудники посольства отправятся в ближайшие выходные. Там посол «при любезном содействии РПЦ посетит Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь», заявили в дипмиссии.
Хантсман является мормоном — прихожанином Церкви Иисуса Христа святых последних дней.
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