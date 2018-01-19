19 января 2018, 08:01
В Европе жертвами урагана стали 10 человек
Разразившийся 19 января ураган унес жизни десяти человек в Европе, сообщает DPA.
В Германии погибли шесть человек, три — в Нидерландах, один — в Бельгии. Большинство из них стали жертвами дорожных аварий, два человека были пожарными, которых завалило деревьями во время ликвидации последствий урагана «Фредерике»
Метеорологи считают, что скорость ветра местами может достигать 44,4 м/с. Амстердамский аэропорт Схипхол и железнодорожный концерн Deutsche Bahn полностью прекратили воздушное сообщение и движение поездов дальнего следования.
В Европе бушует «Фредерике» — ураган серьезно нарушил транспортное сообщение, его жертвами уже стали пять человек pic.twitter.com/FrzLbHVA3l— РБК (@ru_rbc) 18 января 2018 г.
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