В Европе жертвами урагана стали 10 человек

Разразившийся 19 января ураган унес жизни десяти человек в Европе, сообщает DPA.

В Германии погибли шесть человек, три — в Нидерландах, один — в Бельгии. Большинство из них стали жертвами дорожных аварий, два человека были пожарными, которых завалило деревьями во время ликвидации последствий урагана «Фредерике»

Метеорологи считают, что скорость ветра местами может достигать 44,4 м/с. Амстердамский аэропорт Схипхол и железнодорожный концерн Deutsche Bahn полностью прекратили воздушное сообщение и движение поездов дальнего следования.