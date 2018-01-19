Минюст вернул приказ Минприроды об изменениях в Красной книге
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов со ссылкой на замминистра юстиции Юрия Любимов сообщил, что Минюст отказался регистрировать приказ Минприроды о внесении изменений в Красную книгу.
Против новой реакции Красной книги ранее выступали экологи и ученые, так как из нее пропали несколько редких видов. В том числе, гималайский медведь, серый гусь, кавказская серна и сибирский горный козел.
⚡️⚡️⚡️ Только что разговаривал с заместителем министра юстиции РФ Юрием Любимовым, который сообщил мне, что после нашего запроса Министерство юстиции отказалось регистрировать мягко говоря спорный приказ Минприроды по изменениям Красной книге, который вызвал протест научного сообщества. По данным замминистра, документ сейчас возвращён обратно в Минприроды. Таким образом, вызвавший возмущение учёных приказ по Красной книге в силу не вступит. Сейчас мы мы запросили в Минюсте официальные документы по этому поводу. Обязательно выложу. О том, как проходило вчера обсуждение ситуации с Красной книгой на заседании комитета Госдумы по экологии читайте в предыдущем посте и смотрите по ссылке в профиле.
Публикация от Владимир Бурматов (@burmatoff) Янв 19, 2018 at 1:29 PST