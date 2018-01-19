Минюст вернул приказ Минприроды об изменениях в Красной книге

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов со ссылкой на замминистра юстиции Юрия Любимов сообщил, что Минюст отказался регистрировать приказ Минприроды о внесении изменений в Красную книгу.

Против новой реакции Красной книги ранее выступали экологи и ученые, так как из нее пропали несколько редких видов. В том числе, гималайский медведь, серый гусь, кавказская серна и сибирский горный козел.