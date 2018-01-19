Керимов на три дня приедет в Россию

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр сообщил, что арестованному по обвинению в уклонении от налогов российскому сенатору Сулейману Керимову разрешено на три дня съездить в Россию. Об этом он рассказал агентству AFP.

«Господину Керимову было разрешено следственным судьей съездить в Россию, чтобы посетить близкого родственника — брата или сводного брата. Разрешение на поездку действительно с сегодняшнего дня (пятница) по воскресенье», — сказал Прэтр.

Напомним, Сулейман Керимов был арестован в ноябре французской полицией по обвинению в отмывании денег и неуплате налогов.

Керимов был выпущен под залог размером в пять миллионов евро, с ограничением свободы. Он не может покидать территорию Приморских Альп. В декабре залог повысился до 40 млн евро.