Мемория. Светлана Хоркина

19 января 1979 года родилась Светлана Хоркина, гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка.

Личное дело

Светлана Васильевна Хоркина (39 лет) родилась в Белгороде. «Родители мои родом из Мордовии, — рассказывала спортсменка. — Папа — в то время строитель — в поисках заработков приехал в Белгород, куда перетащил и маму, которая устроилась медсестрой в детский сад».

В 1983 году Светлану отдали в секцию гимнастики во Дворце спорта. В одной остановке от секции находился садик Хоркиной, в котором работала и ее мать. Домой из секции Светлана с пяти лет добиралась самостоятельно.

Главным тренером в карьере Хоркиной был основатель белгородской школы гимнастики Борис Пилкин. Поначалу он не хотел с ней работать.

«Сначала я занималась в Белгороде у другого тренера, но она уехала, и всю ее группу распределяли по другим специалистам, — вспоминала гимнастка. — И вот всех взяли, а я одна стою, жду. Борис Васильевич говорит: "Ну, куда мне эту длинную — я не знаю, что с ней делать!" А его жена посоветовала: "Возьми ее, она старается, первая приходит в зал, ей сторож двери открывает". А я просто очень далеко жила в общежитии, ехать было целый час, через весь город, и я никак не могла рассчитать время… Но он меня взял».

В 1992 году Хоркина вошла в состав сборной России по спортивной гимнастике.

Своего первого крупного успеха она добилась на чемпионате мира 1994 года, где выиграла серебро. В следующем году завоевала одну серебряную и две бронзовые медали чемпионата Европы, а затем стала чемпионкой мира 1995 года.

В 1996 году 17-летняя Хоркина участвовала в Олимпийских играх в Атланте, завоевав золото на разновысоких брусьях и серебро в многоборье.

В следующие пять лет спортсменка доминировала в соревнованиях на разновысоких брусьях, из-за чего ее иногда называли королевой брусьев. В программе гимнастки появлялись все новые сложные элементы для брусьев, бревна и других снарядов.

На Олимпиаде 2000 года в Сиднее Хоркина завоевала золото на разновысоких брусьях, серебро в вольных упражнениях и серебро в командном зачете. Сама спортсменка рассчитывала также на золото в многоборье, однако сначала неудачно прыгнула через коня, установленного на 5 см ниже, чем требовалось. После этого провалила выступление на разновысоких брусьях и в слезах покинула соревнования.

На Играх в Афинах в 2004 году Хоркина взяла серебро в многоборье и бронзу в командном зачете, став одной из немногих гимнасток, у которых есть медали сразу трех Олимпиад.

В августе 2004 года объявила о завершении спортивной карьеры. В декабре того же года была назначена вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России.

В 2007—2011 годах Хоркина была депутатом Госдумы (в 2003 году она вступила в «Единую Россию»).

В 2012 году стала референтом в контрольном управлении администрации президента России.

В феврале 2016 года министр обороны Сергей Шойгу назначил подполковника запаса Светлану Хоркину заместителем главы Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА). По состоянию на январь 2018 года она продолжает работать в этой должности.

Светлана Хоркина в Сочи sochi.ru

Чем знаменита

Светлана Хоркина — обладательница медалей трех Олимпиад. Она дважды завоевывала олимпийское золото на разновысоких брусьях — в Атланте и Сиднее. Также получила серебро в командном зачете в Атланте, две серебряные награды в Сиднее (вольные упражнения и команда), серебро в многоборье и бронзу в командном зачете в Афинах.

Хоркина — девятикратная чемпионка мира по спортивной гимнастике, в том числе трижды в абсолютном первенстве и пять раз — в упражнениях на брусьях, многократная чемпионка Европы и России, заслуженный мастер спорта РФ.

После завершения спортивной карьеры Хоркина была депутатом Госдумы от «Единой России», затем работала в администрации президента, в 2016 году стала вторым человеком в ЦСКА.

О чем надо знать

Спортсменка до сих пор не может простить организаторов Игр в Сиднее за неправильно установленного коня. После падения со снаряда, который оказался на 5 см ниже нормы, Хоркина травмировалась и провалила и следующее упражнение — брусья, после чего покинула зал. Позднее она заявляла, что коня могли нарочно установить на неверную высоту. «Иду на другой снаряд и вдруг вижу — того злополучного коня приподнимают. И объявляют, что, оказывается, он был установлен на неправильной высоте. Как же так?!! Ничего себе "оплошность"… В общем, я имею полное право утверждать, что это сделали специально — другого способа сдвинуть меня с первого места не было», — строила догадки гимнастка.

Она также рассказывала, что во время выступления в тот день на брусьях едва избежала серьезной травмы: «В тот момент, на брусьях, каким-то десятым чувством я вдруг ощутила, что еще мгновение — и случится что-то непоправимое. А в мыслях тут же пронеслось, что мне не дали достаточно времени, чтобы досконально подготовить и прощупать перед выступлением снаряд, раньше положенного включив зеленый огонек, сигнализирующий начало состязания… И я в ускоренном темпе бросилась на старт. А этот вид состязаний спешки не прощает. Одно неточное движение, и ты калека. Спасли меня лишь внутренние спокойствие и привычная настороженность. Половину упражнения я прошла предельно собранно. И уже зашла на свой фирменный замах, как вдруг под конец упражнения почувствовала, что в брусьях что-то не то, и меня срывает. Еще мгновение — и я падаю и… инвалид на всю жизнь, никому не нужный, всеми забытый… Нет, такой "роскоши" я позволить себе не могла. В следующий миг я разжала пальцы и медленно соскочила вниз».

Прямая речь:

О младшей сестре Юлии (из книги Светланы Хоркиной «Магия побед»): «Мы с сестрой Юлькой всегда были очень дружны, все вопросы решали сообща, все делали вместе… Когда я стала ездить за границу, всегда привозила сестренке подарки. Помню, как однажды привезла Юле куклу Барби. Таких в городе еще ни у кого не было: у нее сгибались и ручки, и ножки. Однажды мама зашла в комнату и увидела, как я на этой кукле показываю сестре гимнастические комбинации. После этого папа сделал для нашей Барби металлические брусья, и теперь, играя, Юлька получала наглядные уроки гимнастики. Возможно, именно после этих "тренировок" на куклах Юля и решила идти следом за мной в гимнастику, а потом стала тренером… Я и сейчас стараюсь свою Юльку (теперь уже не просто тренера, а директора Белгородской спортивно-гимнастической школы!) опекать, рассказываю ее воспитанникам о большой гимнастике, о своих выступлениях на Олимпиадах и чемпионатах мира, делюсь опытом».

О кумире в спортивной среде (Rusmia.ru, февраль 2016): «Конечно, у спортсменов есть свои ориентиры или кумиры, если хотите. У меня тоже была и есть такая белорусская гимнастка Светлана Богинская. Мне очень нравилось, как она красиво, уверенно, интеллигентно преподносила себя. Эта красота была у нее во всем: в том, как она приходила в зал, как снимала сумку с плеча. Все было как-то гармонично. Я тогда еще подумала: надо это запомнить, взять на заметку. Впоследствии я, конечно, создала свой образ. Да, я немножко резче, жестче, чем она. Поэтому ориентир, конечно, должен быть, но важно создать свой стиль».

О придумывании новых элементов («Комсомольская правда», сентябрь 2017): «Они во сне тренеру приходили. Правда. А на утро Борис Васильевич приходил и рассказывал: вот какой элемент мы будем начинать учить. Ты делаешь такой оборот, бросаешь руки, перелетаешь, хватаешься. Такое вообще никто не делал! …Бывало, не сразу получалось. Я приду, потопчусь около брусьев — нет, не могу, боюсь! Но ничего, он был сильный психолог. Именно он меня готовил к соревнованиям. В итоге, я никогда не нуждалась в психологах, чтобы подходить к соревнованиям в крепком состоянии».

О злополучном коне в Сиднее («7 дней»): «Относительно международных нормативов он оказался занижен на пять сантиметров. Для нас на приземлении это равносильно полуметру… Спрашиваю тренера: "Ну что, будем повторять прыжок?" Он говорит: "Принимай решение сама". Я приступила было к разминке. А потом вдруг села на стул и сказала: "Я что, на помойке себя нашла?! Я же олимпийская чемпионка. Все, не буду исполнять повторный прыжок!" И не стала. А ведь мне еще и дальше надо выступать… Конечно, всю ночь проплакала. Успокаивала себя единственным словом: "Плевать!" И твердила как заведенная: "Держись, у тебя еще выступление, и ты должна его выиграть!" На следующий день на тренировку вообще не пошла. Вместо этого отправилась делать маникюр, подстриглась под ежика, наелась всего, чего захотелось, в баню сходила попариться.

Короче, сделала все то, что мы, спортсмены, перед соревнованиями никогда не делаем. Ну есть такие чисто профессиональные приметы — так же, как, допустим, зашивать ничего нельзя. Но я пренебрегла всем. А на следующий день пошла выступать на брусьях и… выиграла золотую медаль. Все равно победила! Всем назло. И хотя из-за того, что они специально все подстроили, абсолютное первенство мною было проиграно, но… я не проиграла. Нет, не на ту напали. Я — Хоркина! И у меня не такой характер, чтобы сдаваться».

О допинговом скандале в российской сборной (книга Хоркиной «Магия побед»): «Нужно было увеличить российское представительство во всех международных федерациях, а еще лучше — попытаться их возглавить. В голове не укладывается: как можно было допустить, что нашего представителя давно нет во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА)! А ведь это как раз та организация, в отношении которой необходимо постоянно держать руку на пульсе. Нужно быть в курсе самых свежих новостей из этого агентства, знать об изменениях в списке запрещенных лекарств, о ситуациях с терапевтическими исключениями, чувствовать подводные течения и политическую обстановку…

Увы, как показали события прошедших лет, ВАДА стало организацией политически ангажированной, преследующей интересы определенных государств, оружием, уничтожающим соперников задолго до их выхода на спортивные состязания…»

О запрете российской сборной выступать под национальным флагом в Пхёнчхане («Спорт-экспресс», декабрь 2017): «Я верю в развитие и процветание международного олимпийского движения. И очень жаль, что принято такое решение, ведь [глава МОК Томас] Бах — сам спортсмен, и сам выступал под родным флагом. Он должен понимать, как это важно, когда звучит гимн, и ты под флагом. Все-таки страна дала тебе образование, тренера, воспитание и остальное…

Честно, я надеюсь, что дальше еще произойдут какие-то изменения… Но сегодня мне это даже комментировать сложно. Как можно уложить в голове запрет на участие в открытии и закрытии Олимпийских игр?! До чего мы дошли?! Сломить великую державу Россию?! Нет, не получится. У этой страны — большими буквами Россия — есть армия, ядерное оружие и великие люди».

6 фактов о Светлане Хоркиной

В детстве физические параметры спортсменки не соответствовали нормам: «Я пришла в спорт — высокая, без общефизической подготовки, худенькая, плохо кушала, болела. Мне сказали: до свидания, вы не подходите, у вас рост не подходит. Но меня взяли. А теперь уже на протяжении 18 лет [по состоянию на сентябрь 2017 года] я в Белгороде провожу всероссийские соревнования на призы Светланы Хоркиной, где тоже даю каждому ребенку шанс. Я еще действующей спортсменкой на свои деньги начинала проводить этот турнир».

Выиграв Олимпиаду в Атланте, юная спортсменка подумывала о завершении карьеры: «После Олимпиады в Атланте я думала, что со спортом закончила навсегда. Вернулась в Белгород, начала учиться на спортфаке в Белгородском государственном университете, куда поступила сразу после школы. В спортзал — ни ногой. А вокруг не жизнь, а праздник: со всех сторон поздравления, президент принимает, орден вручает, на банкеты, на встречи с губернатором, с городскими властями приглашают, в лимузине туда-обратно возят. Шикарно! А девочке-то всего 17 лет… Но через месяц затосковала. Включила кассету, просмотрела свои выступления, вспомнила все и… расплакалась. После чего собрала шмотки и отправилась на базу в Москву. Смотрю, и все, кто был на Олимпиаде, собрались. Отъелись, "толстыми" стали, по паре-тройке кило сверх нормы точно набрали — отрывались же все по полной, пили, ели от души. Да без тренировок. А мы-то в гимнастике не ленточки подкидываем, а собственное тело… Тренерша называла нас тогда "летающими тумбочками"».

В 2002 дебютировала как театральная актриса, исполнив главную роль в спектакле «Венус» по мотивам произведений Генри Миллера. В 2003 году некоторое время была ведущей реалити-шоу «Дом» (прообраз «Дом-2»). После ухода из спорта появилась в «Цирке со звездами» и «Танцах со звездами».

В 2002 году гимнастка получила степень кандидата педагогических наук. Ее диссертация носит название: «Изучение спортивно-гимнастических упражнений с применением линейно-дидактического программирования».

Спортивный комплекс Белгородского государственного национального исследовательского университета носит имя Хоркиной. Перед зданием установлена ее скульптура.

В июле 2005 года спортсменка родила сына Святослава. Роды проходили в США, отцом ребенка называли бизнесмена Кирилла Шубского — мужа актрисы Веры Глаголевой. По данным прессы, в мае 2011 года Хоркина вышла замуж за генерала ФСБ Олега Кочнова.

Материалы о Светлане Хоркиной:

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Справка РИА Новости

Интервью газете «Культура»

Интервью «Амурской правде»