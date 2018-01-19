Мединский объяснил ситуацию с фильмом о Паддингтоне «бардаком» у прокатчика

Министр культуры РФ Владимир Мединский вновь прокомментировал ситуацию вокруг фильма «Приключения Паддингтона — 2», прокат которого ведомство сначала решило перенести на две недели — с 18 января на 1 февраля, затем все же вернуло премьеру на 20 января.

Мединский обвинил в случившемся кинопрокатчика — компанию «Вольгафильм», которая владеет правами на показ фильма в российских кинотеатрах: «Они 29-го (декабря) обратились за прокатным удостоверением, им предложили 1 февраля. Дальше в силу того, что называется <…> бардаком и безалаберностью у компании-прокатчика <...> они почему-то решили, что все-таки им дадут на другую дату. Но с самого начала было 1-е число» (цитата по RNS).

Министр утверждает, что «даты 18 января изначально не существовало» — по его словам, «Вольге» предлагались на выбор даты 25 января и 1 февраля, «они сказали: наверное, лучше 1-е».

Напомним, участники рынка связали перенос премьеры «Приключений Паддингтона — 2» с желанием Минкульта ослабить конкуренцию отечественным картинам «Движение вверх» и «Скиф». Ассоциация владельцев кинотеатров после этого обратилась в правительство и ФАС с жалобой. Премьер Дмитрий Медведев поручил разобраться в вопросе.