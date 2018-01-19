В Кремле допустили отказ доверенных лиц Путина от участия в дебатах

В администрации президента РФ Владимира Путина, который будет баллотироваться на пост главы государства в марте текущего года, а также его предвыборном штабе рассматривают вариант, при котором в предвыборных дебатах на федеральных телеканалах не будет участвовать никто из представителей действующего президента. Об этом РБК рассказал источник, близкий к штабу, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

Два других источника, близкие к Кремлю, подтвердили, что Владимир Путин не будет участвовать в дебатах лично — решение уже принято, утверждают собеседники издания. Однако закон допускает участие в дебатах доверенных лиц кандидата вместо него самого. Тем не менее, обсуждается вариант, при котором в дебатах на федеральном уровне не будут участвовать и доверенные лица президента.

Как поясняют источники, такой сценарий рассматривается на фоне обвинений оппозиции в том, что Владимира Путина и без того часто показывают в эфире телевидения, что «якобы создает диспропорцию в освещении деятельности других кандидатов». Так как «невозможно на период предвыборной кампании вообще убрать президента из эфира, поскольку нельзя не информировать граждан о его работе на посту главы государства», рассматривается вариант «убрать прямую агитацию», а именно — не отправлять никого на предвыборные дебаты.

При этом допускается, что представители главы государства примут участие в дискуссиях на региональных телеканалах.