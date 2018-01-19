В «Одноклассниках» отчитались о постоянной блокировке призывов к насилию

Социальная сеть «Одноклассники» вслед за «ВКонтакте» (входят в Mail.Ru Group) сообщила, что оперативно выявляет и блокирует призывы к насилию среди пользователей, заявили РИА Новости в пресс-службе соцсети.

«Все, что нарушает правила соцсети, включая призывы к насилию, оперативно выявляется и блокируется. Это позволяет избежать распространения подобного контента в "ОК"», — сообщили там.

Ранее заблокировать паблики в соцсетях, призывающие к насилию в школах с использованием холодного оружия, пообещал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

«Их количество крайне ограничено. Сейчас ведется мониторинг сети, причем вместе с администрациями социальных сетей, потому что они также не хотят иметь у себя подобного рода группы, которые негативно влияют на их репутацию», — заявил Волин.

На этой неделе произошли нападения сразу на две школы — в Перми и в поселке вблизи Улан-Удэ.

19 января подросток напал на учеников во время урока русского языка в школе бурятского поселка Сосновый Бор. В результате пострадали семь человек — дети, нападавший и учительница.

15 января в одной из школ Перми двое старшеклассников напали на учеников и учительницу. Пострадали 15 человек, включая злоумышленников.

В Кремле считают, что к преступлениям привело общение подростков в интернете.