19 января 2018, 20:37
В Донбассе погиб наблюдатель ОБСЕ из Молдавии
В Донбассе погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Виталий Зара, сообщается на странице миссии в Facebook.
Причиной смерти стало ДТП, инцидент произошел 18 января.
«Зара работал в составе луганской мониторинговой команды в Северодонецке, Луганске и Кадиевке с июля 2015 года», — говорится в сообщении.
Как сообщает в Telegram представительство саморпровозглашенной ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, Зара погиб в городе Краматорске Донецкой области.
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