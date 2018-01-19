В Донбассе погиб наблюдатель ОБСЕ из Молдавии

В Донбассе погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Виталий Зара, сообщается на странице миссии в Facebook.

Причиной смерти стало ДТП, инцидент произошел 18 января.

«Зара работал в составе луганской мониторинговой команды в Северодонецке, Луганске и Кадиевке с июля 2015 года», — говорится в сообщении.

Как сообщает в Telegram представительство саморпровозглашенной ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, Зара погиб в городе Краматорске Донецкой области.