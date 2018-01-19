В антитабачную стратегию вошло предложение об обезличенной пачке сигарет

Министерство здравоохранения РФ внесло в обновленный вариант Стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года предложение об обязательной продаже сигарет в России исключительно в обезличенных пачках, сообщает RNS со ссылкой на текст документа.

В новом варианте стратегии говорится, что одним из механизмов решения поставленных в ней задач является «введение простой упаковки табачной продукции».

Кроме того, Минздрав в новом варианте стратегии предлагает «раскрывать состав табачной продукции, ввести дополнительные механизмы защиты политики общественного здравоохранения от воздействия коммерческих и других корпоративных интересов табачной промышленности».

Ведомство также предлагает «ограничение оборота использования» вейпов и электронных систем нагревания табака, ранее документом предлагалось только обеспечение нормативно-правового регулирования ввоза, продаж и потребления указанных продуктов.

27 декабря 2017 года доработанный вариант документа был направлен на согласование ФАС.