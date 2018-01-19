Медведев прислушался к жалобе кинопрокатчиков из-за «Паддингтона»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил разобраться с жалобой Ассоциации владельцев кинотеатров на перенос фильма «Приключения Паддингтона — 2». Об этом РБК сообщили в аппарате правительства.

Напомним, прокатчики обратились к премьер-министру с жалобой на перенос даты показа фильма «Приключения Паддингтона — 2». Они назвали отказ в выдаче прокатного удостоверения «грубым прямым вмешательством» в работу кинотеатров.

«Вы своими инициативами превратили стандартную госуслугу по выдаче прокатного удостоверения в инструмент цензуры!» — обратились также представители отрасли к министру культуры Владимиру Мединскому. По мнению кинопрокатчиков, перенос даты премьеры мультфильма с 18 января на 1 февраля связан с желанием дать больше времени для показа фильмов «Движение вверх» и «Скиф».

Однако министр культуры Владимир Мединский в резкой форме отверг прозвучавшие подозрения. Его заместитель Сергей Обрывалин утверждает, что дистрибьютор «Паддингтона» — компания «Вольга» — заранее получил уведомление о начале срока действия прокатного удостоверения фильма.