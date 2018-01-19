19 января 2018, 17:39
Минкульт разрешил прокат новых «Приключений Паддингтона» с 20 января
Детский фильм «Приключения Паддингтона — 2» выйдет в российский прокат с 20 января. Об этом, как сообщает RNS, заявил глава прокатной компании «Вольгафильм» Сергей Ершов.
Ершов вместе с другими представителями киноиндустрии сегодня был на совещании у министра культуры Владимира Мединского.
Ранее Минкульт решил перенести прокат «Паддингтона» на две недели — с 18 января на 1 февраля, мотивировав это решение тем, что дата начала проката совпадает с прокатом «иного фильма».
Участники рынка связали перенос с желанием Минкульта ослабить конкуренцию отечественным картинам «Движение вверх» и «Скиф».
Ассоциация владельцев кинотеатров после этого обратилась в правительство и ФАС с жалобой. Премьер Дмитрий Медведев поручил разобраться в вопросе.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое