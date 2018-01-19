Минкульт разрешил прокат новых «Приключений Паддингтона» с 20 января

Детский фильм «Приключения Паддингтона — 2» выйдет в российский прокат с 20 января. Об этом, как сообщает RNS, заявил глава прокатной компании «Вольгафильм» Сергей Ершов.

Ершов вместе с другими представителями киноиндустрии сегодня был на совещании у министра культуры Владимира Мединского.

Ранее Минкульт решил перенести прокат «Паддингтона» на две недели — с 18 января на 1 февраля, мотивировав это решение тем, что дата начала проката совпадает с прокатом «иного фильма».

Участники рынка связали перенос с желанием Минкульта ослабить конкуренцию отечественным картинам «Движение вверх» и «Скиф».

Ассоциация владельцев кинотеатров после этого обратилась в правительство и ФАС с жалобой. Премьер Дмитрий Медведев поручил разобраться в вопросе.