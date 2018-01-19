Мединский пообещал штрафы за предпродажу билетов на «Паддингтона»

Министерство культуры РФ будет добиваться штрафов для кинотеатров, начавших предварительную продажу билетов на «Приключения Паддингтона—2» до получения фильмом прокатного удостоверения. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский, передает RNS.

По словам Мединского, «это будет урок всем кинотеатрам: не продавать ничего на фильм, не имеющий прокатного удостоверения».

Ранее прокатчики согласовали с Минкультом России начало проката «Паддингтона» с 18 января. За день до этой даты прокатчику картины, компании «Вольгафильм» поступило письмо от Минкульта о том, что прокат переносится на 1 февраля. После возмущения владельцев кинотеатров прокат снова перенесли, на этот раз он стартует с 20 января.