Песков посчитал интернет виновным в нападениях на российские школы

Нападения, которым подверглись на этой неделе две российские школы, могли быть спровоцированы общением в интернете. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Хочу напомнить вам слова нашего президента о том, что интернет — это абсолютно свободное пространство, и свобода интернета, безусловно, должна быть сохранена, и интернет несет очень много добра. Но нельзя закрывать глаза на то, что интернет несет и зло, которые, в том числе, иногда в нашей жизни проявляется столь уродливым и трагическим образом», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, не представляют ли интернет-сообщества в целом угрозу российским школьникам.

Также Песков заявил, что «безусловно, руководство страны получает информацию о подобных происшествиях».

На этой неделе старшеклассники атаковали школу в Перми и в бурятском поселке Сосновый Бор. В обоих случаях пострадали ученики, учителя, которые вели у них уроки, и сами нападавшие.

Дела о нападениях расследует центральный главк СКР. Центральные телеканалы фактически игнорируют резню в обеих школах.