В Кремле осудили формулировку украинского закона о Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не готов нести ответственность за происходящее на Востоке Украины в контексте принятого Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Безусловно, нет. Россия не согласна с самой постановкой вопроса таким образом, ибо это противоречит самому духу и букве Минских договоренностей. Россия не является участницей и стороной этого конфликта», — сказал Песков.

Он почеркнул, что об этом говорится в минских договоренностях, под которыми стоит подпись президента Украины Петра Порошенко.

В Кремле не согласны с формулировками принятого закона, определяющими Россию как страну-агрессора. Песков отметил, что принятие этого закона помешает урегулированию конфликта, и «лишь отдаляет нас от искомой цели». Тем не менее, по словам пресс-секретаря президента, Россия «будет сохранять свою приверженность букве и духу минских договоренностей вместе с другими странами-гарантами — Францией и Германией».