Большинство опрошенных россиян сочли Россию свободной и развитой страной

Подавляющее большинство участвовавших в опросе фонда «Общественное мнение» (ФОМ) россиян уверены, что живут в свободной, а также развитой и передовой стране.

Опрос проводился 13-14 января среди 1500 респондентов, проживающих в 104 населенных пунктах России в 53 субъектах РФ.

77% и 63% респондентов соответственно назвали Россию свободной и развитой страной. Противоположного мнения придерживаются 22% и 27% участников опроса.

Почти половина, 49% опрошенных россиян, считают свою страну богатой, 37% – бедной.

Три четверти респондентов уверены, что Россию в мире уважают. 71% полагают, что в последнее время политический вес страны на международной арене растет. 17% связывают этот факт с ростом военной мощи, 8% относят внешние успехи на счет миротворческой внешней политики, а также президента лично (6%).

Половина, 50%, участников опроса уверены, что к России в мире относятся хорошо, очень в этом сомневаются 39% опрошенных.