19 января 2018, 17:29
Роскомнадзор проверит Facebook и Twitter во второй половине года
Роскомнадзор, «скорее всего», проведет плановую проверку соцсетей Facebook и Twitter во второй половине 2018 года. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Предметом надзорных мероприятий станет исполнение закона о локализации баз данных с персональными данными россиян на территории России», — заявили там.
Ранее в Роскомнадзоре отмечали, что собираются обсудить с Facebook политику по хранению данных россиян.
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