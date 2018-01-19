Роскомнадзор проверит Facebook и Twitter во второй половине года

Роскомнадзор, «скорее всего», проведет плановую проверку соцсетей Facebook и Twitter во второй половине 2018 года. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Предметом надзорных мероприятий станет исполнение закона о локализации баз данных с персональными данными россиян на территории России», — заявили там.

Ранее в Роскомнадзоре отмечали, что собираются обсудить с Facebook политику по хранению данных россиян.