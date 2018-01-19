В Улан-Удэ вооруженный подросток напал на школу

В Улан-Удэ задержан подросток, подозреваемый в нападении на учеников в одной из городских школ, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, ученик этой же школы утром 19 января напал на школьников, затем поджег учебное помещение.

Пострадали трое школьников и учитель. При этом информированный источник сообщил «Интерфаксу», что пострадавших пятеро, считая учительницу и самого напавшего.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних). Подозреваемый подросток задержан, на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия. Между тем источник, близкий к правительству региона, сообщил РИА Новости, что в нападении на школу принимали участие три человека.



В связи со случившимся глава Бурятии Алексей Цыденов прервал командировку в Монголию и возвращается в свой регион. На место происшествия направлены чиновники правительства республики, включая зампреда правительства по вопросам безопасности Петра Мордовского, а также министра здравоохранения Дамбиниму Самбуева и министра образования Баира Жалсанова, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Похожее происшествие произошло 15 января в одной из школ Перми. Бывший и нынешний ученики школы совершили вооруженное нападение на школьников, в результате ранения получили более 20 человек, из них 12 были госпитализированы, в том числе учительница и двое подростков в тяжелом состоянии. Возбуждены дела о покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также халатности.