Путин окунулся на Крещение в прорубь на Селигере‍

Президент РФ Владимир Путин побывал в Крещение в мужском монастыре Нило-Столобенская пустынь на части литургии и окунулся в прорубь на озере Селигер, сообщает пресс-служба Кремля.

Песков рассказал, что ночью температура не опускалась ниже -6...-7 градусов, к тому же это уже не первое крещенское купание президента. Кремль впервые сообщил о том, что Путин принимает участие в крещенских купаниях.