19 января 2018, 08:15
Путин окунулся на Крещение в прорубь на Селигере
Президент РФ Владимир Путин побывал в Крещение в мужском монастыре Нило-Столобенская пустынь на части литургии и окунулся в прорубь на озере Селигер, сообщает пресс-служба Кремля.
Песков рассказал, что ночью температура не опускалась ниже -6...-7 градусов, к тому же это уже не первое крещенское купание президента. Кремль впервые сообщил о том, что Путин принимает участие в крещенских купаниях.
Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере pic.twitter.com/MFt0v3Bjpo— ROTENBERG™ (@SERG__ROTENBERG) 19 января 2018 г.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое